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Kasiyer Merve cinayetinde tutuklanan zanlılara ceza yağdı - Son Dakika
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Kasiyer Merve cinayetinde tutuklanan zanlılara ceza yağdı

Denizli'de yaşanan silahlı kavgada market sığınan kişiyi korumaya çalışan Merve Acar'ın öldürüldüğü cinayetle ilgili hazırlanan iddianamede, katil Yusuf Söylemez ile olaya karışan toplam 6 kişi için ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası istendi.

Kasiyer Merve cinayetinde tutuklanan zanlılara ceza yağdı
06.01.2024 - 21:55,
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Kasiyer Merve cinayetinde tutuklanan zanlılara ceza yağdı

DENİZLİ - Denizli'de yaşanan silahlı kavgada market sığınan kişiyi korumaya çalışan Merve Acar'ın öldürüldüğü cinayetle ilgili hazırlanan iddianamede, katil Yusuf Söylemez ile olaya karışan toplam 6 kişi için ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası istendi.

20 Ağustos'ta Pamukkale ilçesine bağlı Kayıhan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında kız meselesi yüzünden tartışma çıkan Hasan S. ile akrabası Yusuf S. parkta buluşma kararı aldı. Görüşmeye kız arkadaşı Buse K. ve 5 arkadaşıyla bilirlikte gelen Yusuf S.'yi gören Hasan S., olay yerinden kaçarak meydandaki bir markete sığındı. İddiaya göre, kız arkadaşı Buse K.'nın araçtan getirdiği pompalı tüfeği eline alan Yusuf S. (26), kapıdan çeyiz parası biriktirmek için eniştesinin marketinde çalışan Merve Acar ve arkasına gizlenmeye çalışan Hasan S.'ye ardı ardına ateş etti. Ağır yaralanan Merve Acar ve Hasan S., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayla hiçbir ilgili bulunmayan, çalıştığı markete sığınan kişiyi korumaya çalışırken vurulan Merve Acar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelilerini yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Yusuf S., kız arkadaşı Buse K. ve olay anında yanlarında bulunan Emircan U., Muhammet S., Furkan A. İsmail B. ile Tolga G. saklandıkları farklı adreslere yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısının hakların ek gözaltı kararı aldırdığı şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorusunun ardından "Kasten öldürme ve yaralama" suçlarından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden cinayet zanlısı Yusuf S. ile birlikte 6'sı tutuklanırken, Tolga G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Her birine ceza yağdı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, Merve Acar'ın öldürülmesiyle ilgili iddianame hazırladı. İddianamede, Yusuf Söylemez'e 'kadına karşı kasten öldürme', 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası talep edildi. Diğer şüpheliler Emircan Uyar, Muhammet Söylemez, Furkan Aygün, İsmail Bağlan, Tolga Gök ve Yusuf Söylemez'in kız arkadaşı Buse Simay Karakaya için ise 'kadına karşı kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası istendi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kasiyer Merve cinayetinde tutuklanan zanlılara ceza yağdı - Son Dakika


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