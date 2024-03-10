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Kasiyer Merve'nin öldürüldüğü market baskını davası başladı

Tutuklu sanıkların tahliye talebi reddedildi

DENİZLİ - Denizli'de kasiyer Merve Acar'ın öldürüldüğü market baskını olayının davası görülmeye başlandı. Tutuklu yargılanan sanıklar tahliyelerini talep etse de mahkeme sanıkların tutuklu yargılanmalarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, tutuklu sanıklar Yusuf Söylemez ve arkadaşları Emircan U.(20), Muhammet S.(20), Furkan A.(19), İsmail B.(21), Tolga G.ile kuzeni tutuksuz sanık Hasan Söylemez hazır bulundu. Sanık Buse K., ise cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) aracılığıyla katıldı. Maktulün yakınları ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. tutuklu sanık Buse K., mahkeme heyeti tarafından söz verilmesi üzene olayı uyuşturucu maddenin etkisi altında olduğu gerekçesiyle tam hatırlamadığını ifade ederek kavganın çıkış nedeninin kendisi olmadığını, sanık Yusuf Söylemez'i durdurmaya çalıştığını söyledi.

Mahkeme heyeti tarafından söz verilen diğer tutuklu sanık Muhammet S. ise Hasan Söylemez'in kendilerine tahrik edici mesajlar attığını ve olay anında kendilerine ağır küfürler ettiği için kavganın çıktığını ileri sürdü. Yusuf Söylemez de kuzeni Hasan Söylemez ile arasında küfürleşmelerden dolayı tartışma çıktığını, bu sırada yere düşen tüfeği Hasan'ın alarak ateşlemek istediğini ifade etti. Tüfeğin boş olması sebebiyle patlamadığını dile getiren Yusuf Söylemez, diğer arkadaşları kuzenine saldırmak isteyince onun da markete kaçtığını, düşen silahı bu kez kendisinin aldığını ve market içinde iki el ateşlediğini dile getirdi.

Tutuklu yargılana sanıklar, olayın market sahibini öldürme kastıyla yaşanmadığını ileri sürerek tahliyelerini talep etti. Verilen kısa aranın ardından ilk duruşmaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 31 Mayıs'a erteledi.

"Acımızı dindirmeyecek olsa da karar, yüreklerimize su serpmiştir"

Olayda öldürülen Merve Acar'ın avukatı Melike İlkgül Yurttürk, görülen duruşmanın ardından yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 7 saat süren ilk duruşmada sanıkların savunmalarının alındığını ifade ederek, "Tanıklar dinlenmiş olup kararın verileceği bir sonraki duruşma 31 Mayıs 2024 tarihine bırakılmıştır. Kadına karşı kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından tutuklu olan toplam 7 sanığın yedisinin de tahliye talepleri reddedilmiş ve hepsinin de tutukluluk halinin devam etmesine karar verilmiştir. Acımızı dindirmeyecek olsa da verilen bu karar, yüreklerimize bir nebze de olsa su serpmiştir. Adaletin verilecek nihai kararla tecelli edeceğine olan inancımız tamdır" dedi.

Olay

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kayhan Mahallesinde 20 Ağustos 2023'te meydana gelen olayda arkadaşlarıyla markete gelen Yusuf Söylemez, pompalı tüfekle ateş açarak dükkan sahibi Merve Acar ile kuzeni Hasan Söylemez'i yaraladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Acar burada hayatını kaybetmişti. Markete sığınan kuzenini öldürmek amacıyla pompalı tüfekle ateş açarak dükkan sahibi Acar'ın 28 yaşındaki dükkan sahibi Merve Acar'ın ölümüne sebep olan Yusuf Söylemez'in yanı sıra kuzeni Hasan Söylemez ile 6 arkadaşı hakkında "ağırlaştırılmış müebbet" ve 15'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.