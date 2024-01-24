Kastamonu Araç Yayla Kış Festivali, doğal güzelliklerle dolu yaylalarda düzenlenecek

Kastamonu'nun Araç ilçesinde yer alan ve doğal güzellikleri ile kendisine hayran bırakacak yaylalarda düzenlenecek festival, vatandaşların hem kışın tadını çıkarmasını hem de doyasıya eğlenmesini sağlayacak.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Kastamonu Araç Yayla Kış Festivali hazırlıkları sürüyor. Araç Kaymakamı Emin Cevat Tutar başkanlığında festival tertip komitesinde yer alan Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya ve Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal ve üyeler, festivalin gerçekleştirileceği Fındıklı ve Gölcük yaylalarında incelemelerde bulundu. Yaylalarda 26-27-28 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek festival çerçevesinde festival ateşi yakılacak, halk oyunları gösterileri ve çeşitli yarışmalar düzenlenecek, DJ performansı, off-road gösterisi, meşale yürüyüşü, müzik ve eğlence, Kayak Milli Takımı gösterisi ve dağcılık faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Ayrıca Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından festival alanına kardan çeşitli iglo ve sanat eserleri yapılarak görseller oluşturulacak. Bunun yanı sıra çeşitli belgeselleri olan ve kısa metrajlı en iyi belgesel ödülü de alan Dağların Oğlu lakaplı Erzurum İspirli Bülent Erkan da kardan mağaralar yaparak festivale renk katacak.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Araç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de festivalin yapılacağı alana gelerek koruma tedbirleri çerçevesinde incelemelerde bulundu.

"Tüm Türkiye'yi festival alanımıza katılımlarını bekliyoruz"

Festival alanında incelemelerde bulunularak, yapılacak etkinliklerin yerlerinin belirlendiği ziyarette konuşan Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, "Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Araç Yayla Kış Festivali'mizin alanında incelemelerde bulunuyoruz. Şu anda kar, muhteşem bir şekilde görüntü veriyor. İnşallah bu yıl daha başarılı bir şekilde programlarımız dolu dolu geçecek. Kastamonu Üniversitesi'nin destekleriyle, hocalarımızın katlarıyla, Kaymakamlığımızın her zaman olduğu gibi destekleriyle bu festivali başarıyla sonuçlandırmak istiyoruz. Tüm Türkiye'yi festival alanımıza katılımlarını bekliyoruz. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm Türkiye'deki hemşehrilerimizi festivalimize bekliyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun katılımıyla inşallah eğlenceli bir festival yapacağımıza inanıyorum" dedi.

"Vatandaşlarımız festivalde çok keyifli vakit geçirecek"

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Araç Kış Festivalinin hazırlıkları ile ilgili bilgi veren Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Serap Yıldız İlden ise, "Muhteşem doğası ile burada her şey çok güzel. Burada çok güzel bir festival planlanıyor. Bizler de Güzel Sanatlar Fakültesinden özellikle resim bölümünden öğrencilerimizle birlikte kardan heykeller yapacağız. Çeşitli sanat etkinliklerimiz olacak. Festivale herkesi bekliyoruz. Sürprizler bekliyor, güzel etkinlikler planlanıyor. Vatandaşlarımız burada çok keyifli vakit geçirecek. Özellikle gençler ve çocuklar için etkinlikler olacak, doğa ve macera sporlarını seven herkes için burada sporlar yapılacak. Bizler de bu etkinliklere katkı yapacağız. Herkesi festivale bekliyoruz" diye konuştu.

"Tabiat harikası yaylalarımızı tüm ülkemize anlatmak istiyoruz"

Tabiat harikası yaylaları tüm Türkiye'ye anlatmak istediklerini söyleyen Festival Koordinatörü Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal ise, "Geçen yıl da burada festivalimizi yaptık. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Araç Kaymakamlığının, Araç Belediyesinin ve Kastamonu Üniversitemizin ortak çalışmasıyla bu festival düzenlenecek. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesindeki öğrencilerimizle birlikte burada farklı etkinlikler gerçekleştirilecek. Artvin ve Erzurum'dan gelen dağcı arkadaşımızla kardan iglolar ve mağaralar yapacağız. Burası tabiat harikası bir yer. Tabiatın bütün güzelliklerinin sergilendiği bir coğrafya. Biz de buradaki güzellikleri hem festivalle hem de tanıtım faaliyetleriyle ülkemizin dört bir yanına anlatmak istiyoruz. Biz, şenlik yapmıyoruz, festival yapıyoruz. Bütün ülkeyi kapsayan doğal güzelliklerimizi, kültürel mirasımızı, tarihi değerlerimizi, yerel sanatlarımızın hepsini bu festivalde sergileyeceğiz. Festivalle inşallah bölge halkına da bir katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu yıldan sonra inşallah Uluslararası bir festival haline dönüştürülmesi için çalışmalarımız olacak. Festivalimiz 26 Ocak'ta başlayacak, 27 ve 28 Ocak tarihlerinde burada çok güzel etkinlikler olacak. Herkesi festivale bekliyoruz. Çocuklara, gençlere, yerli halka, doğa ve macera sporu sevenlere, her kesimi kapsayacak şekilde etkinlikler planladık. Herkesi buraya festivale bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Doğa aktiviteleri yapıp, iglo ve kar mağaralarında eğleneceğiz"

"Dağların Oğlu" lakaplı belgeselci Bülent Erkan da, "Araç Yaylası'nda, iglo, kar mağarası ve kar yağışına göre çeşitli etkinlikler yapacağım. Araç Kış Festivali'ne herkesi bekliyoruz. Araç yaylaları kar ile kaplandığı zaman farklı bir güzelliğe ve görselliğe bürünüyor. Çok güzel bir doğası var, harika bir ambiyans meydana çıkıyor. Herkesi buraya festivale bekliyoruz. İnşallah burada üç gün boyunca birlikte doğa aktiviteleri yapıp, iglo ve kar mağaraları gibi eğlenceli vakitler geçireceğiz. Herkesi festivalimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU