Kastamonu Azdavay'da samanlıkta çıkan yangında 850 saman balyası kül oldu - Son Dakika
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Kastamonu Azdavay'da samanlıkta çıkan yangında 850 saman balyası kül oldu

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Kastamonu Azdavay\'da samanlıkta çıkan yangında 850 saman balyası kül oldu
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Kastamonu Azdavay\'da samanlıkta çıkan yangında 850 saman balyası kül oldu
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Kastamonu’nun Azdavay ilçesine bağlı Saray köyünde bir samanlıkta bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında samanlıkta bulunan 850 saman balyası kül olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan samanlık yangınında 850 saman balyası kül oldu.

Olay, Azdavay ilçesine bağlı Saray köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fayık Güneş'e ait samanlıkta bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın samanlığı sardı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine yangın yerine jandarma ve Azdavay Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi. Yangın, olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin çalışması neticesinde söndürüldü. Yangında samanlıkta bulunan 850 saman balyası da küle döndü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Kastamonuİnceleme3. SayfaİtfaiyeAzdavayGüncelSaraySon Dakika

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