Kastamonu Azdavay\'da samanlıkta çıkan yangında 850 saman balyası kül oldu

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan samanlık yangınında 850 saman balyası kül oldu.

Olay, Azdavay ilçesine bağlı Saray köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fayık Güneş'e ait samanlıkta bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın samanlığı sardı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine yangın yerine jandarma ve Azdavay Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi. Yangın, olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin çalışması neticesinde söndürüldü. Yangında samanlıkta bulunan 850 saman balyası da küle döndü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.