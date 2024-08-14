Kastamonu\'da Batan Tekne Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde batan teknedeki 3 vatandaşın bulunması için arama çalışmaları devam ediyor. Samsun ve Sinop'tan gelen Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, gece boyunca su altı görüntüleme ve kurtarma cihazları ile denizde arama yaptı.

Olay, 11 Ağustos Pazar günü Cide ilçesi Gideros Koyu'nun 2 mil açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaptan Öztürk Kürelioğlu, Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral, Ayşenur Gürcan, Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan'ın bulunduğu 5 metrelik "Maviş" isimli fiber tekne, Gideros Koyu'nun yaklaşık 2 mil açığında su alarak battı. Teknede bulunan Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral ve Ayşenur Gürcan, sesleri duyan balıkçılar tarafından kurtarıldı. Aynı teknede bulunan kaptan Öztürk Kürelioğlu, Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Bunun üzerine başlatılan arama çalışmaları, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin katılımıyla devam ediyor. Arama çalışmalarına Samsun Emniyet Müdürlüğü ve Sinop Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de katıldı. Ekipler, gece boyu tekneden yüzeye çıktığı düşünülen bazı malzemelerin bulunduğu noktalarda su altı görüntüleme ve kurtarma cihazları ile arama yaptı. Yapılan aramalarda şu ana kadar herhangi bir bulguya rastlanılmadı.

6 kurbağa adam ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma su altı ekipleri de bugün bölgede dalış yaparak arama çalışmalarına destek verecek. Denizde süren arama çalışmalarının yanı sıra AFAD ekipleri de termal dron ile sahilden deniz yüzeyinde aramalarını sürdürüyor. - KASTAMONU