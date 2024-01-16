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Kastamonu'da Gizli Buzlanma Kazalara Neden Oldu - Son Dakika
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Kastamonu'da Gizli Buzlanma Kazalara Neden Oldu

Kastamonu'da etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen gizli buzlanma sebebiyle 9 kişi yaralandı. Yollar buz pistine dönerken, vatandaşlar işlerine ve çocuklar ise okula gitmekte büyük zorluk yaşadı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü ilde, çok sayıda maddi hasarlı ve yaralamalı kaza meydana geldi. Kastamonu'da 112 sağlık ekipleri, ambulanslar, polis ekipleri ve zabıta ekipleri olaylara müdahale etmekte zorlandı.

16.01.2024 - 12:56,
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Gizli buzlanma kazalara neden oldu

KASTAMONU - Kastamonu'da gizli buzlanma sebebiyle meydana gelen kazalarda 9 kişi yaralandı.

Kastamonu'da etkili olan sağanak yağışın ardından soğuk hava buzlanmayı da beraberinde getirdi. Yollar buz pistine dönerken çok sayıda kaza medyana geldi, vatandaşlar işlerine, çocuklar ise okula gitmekte büyük zorluk yaşadı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü ilde buzlanma sebebiyle çok sayıda yaralanmalı ve maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Sabah saatlerinde işe ya da okula gitmek için evlerinden çıkan çok sayıda vatandaş, buzlanan zeminde kayarak düştü. Buzlanan zeminde ilerlemekte güçlük çeken çok sayıda sürücü de kaldırıma ya da diğer araçlara çarparak kaza yaptı. Her yer buz tuttuğu kentte 112 sağlık ekipleri, ambulanslar, polis ekipleri ve zabıta ekipleri de olaylara müdahale etmekte zorlandı. 100'ün üzerinde maddi hasarlı ve yaralamalı kazanın meydana geldiği Kastamonu'da 9 kişi yaralandı. Yaralılardan bazıları kendi imkanları ile bazıları ise ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kastamonu\'da Gizli Buzlanma Kazalara Neden Oldu
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kastamonu'da Gizli Buzlanma Kazalara Neden Oldu - Son Dakika
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