Kastamonu\'da iş yeri kurşunlayan 3 şüpheli tutuklandı, tabanca ele geçirildi

Kastamonu'da iş yeri kurşunlayan 3 şüpheli tutuklandı, tabanca ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'da iş yeri kurşunlayan 1 şüpheli ile bağlantılı 2 kişi yakalandı. Manisa Turgutlu'da yakalanıp Kastamonu'ya getirilen 2 şüphelinin de arasında olduğu 3 kişi tutuklandı, aramalarda tabanca, eldiven ve bere ele geçirildi.
Kastamonu'da iş yeri kurşunlayan 1 şüpheli ile olayla bağlantılı olduğu tespit 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da iş yeri kurşunlayan 1 şüpheli ile olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 2 şüpheli, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar neticesinde yakalandı. Yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca, 1 çift eldiven ve 1 adet bere ele geçirildi.
Olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 2 şüpheli, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yakalanarak Kastamonu'ya getirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA
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