Kastamonu\'da Kenevir Operasyonu: 5 Sanık Yargılanıyor

Kastamonu'da çiftlik evlerinde kenevir yetiştiren ve jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalanan 2'si tutuklu, 2'si adli kontrol şartıyla serbest kalan, 1'i de halen aranan 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Olay, 25 Nisan tarihinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kastamonu'nun Daday ve Araç ilçelerinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu üreterek sattıkları belirlenen Ersin A. ile eşi H.E.A., Umut İ. ile eşi P.G.İ. ve C.E.T. isimli şahıslara ait çiftlik evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda çiftlik evlerinde yapılan aramada iklimlendirme sistemi kurularak yetiştirilen 27 kilogram kubar esrar, 42 kök kenevir, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 771 dolar ile 20 bin TL para, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet uyuşturucu madde öğütme aparatı ve sera ortamı oluşturmak amacı ile çok sayıda malzeme ele geçirildi. Çiftlik evlerine kurulan düzenek sayesinde uyuşturucu elde ederek, bunu İstanbul ve Ankara illerine sattıkları belirlendi.

Operasyon sırasında gözaltına alınan Ersin A. ile Umut İ. tutuklanırken, H.E.A. ve P.G.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheli C.E.T.'nin de halen yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Olayın ardından sanıklar hakkında "2314 Sayılı Kanuna Aykırılık, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal Etme" suçlarından dava açıldı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığında görevli E.B., "Olay gününde biz, Ersin A. ile Umut İ.'nin baştan beri birlikte olduklarını biliyorduk, kendilerinin uyuşturucu yetiştirdikleri yönünde bilgi aldık ve hem Araç hem de Daday İlçe Jandarma Komutanlığı olarak çalışmalar yaptık. Çalışmalarda Ersin ve Umut'u yetiştirmiş oldukları uyuşturucu maddeyi, C.E.T. vasıtasıyla başka illere gönderdiklerine dair bilgi edindik ve aramaya gittik, gittiğimiz de evde ışıklandırma, havalandırma ile yapılmış olan düzenek vardı. 4-5 kök dikili vaziyette kenevir bitkisi vardı. Bidonların içerisinde kurutulmuş şekilde esrar maddesi vardı. Bu esrar maddesinin içerisinde belli notlar yazılıydı, bu hususları tutanaklara geçirdik. Evin çevresinde sera yapıldığına ya da başka bir bitki yetiştirildiğine dair başkaca bir emare yoktu. Evin içinde bu bitkiyi yetiştiriyorlardı. Aramada 4 tane küçükbaş hayvanın bulunduğunu da gördük ancak bunlar bakımsızdı. İki ayrı evde arama yapıldı. Evin çevresinde bostan gibi bir yer vardı, ancak bakımsızdı" diye konuştu.

"Hayvan bakılan yerde posa şeklinde kenevir bitkileri vardı"

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığında görevli H.K. de, "Şahsın uyuşturucu madde ticareti işlediğine ilişkin bilgi edindik ve operasyon icra edildi. Daha sonra tutanakta yazmış olduğumuz maddeler ele geçirildi. Ele geçen uyuşturucu maddeler, biraz toprakta ve çuvalda kaldığı için bozulmuş gibiydi. Muhtemelen posa diye ayrılmıştı. Belki kurutulunca kullanabilir ancak bilemiyorum. Evin arka tarafında sanırım hayvan beslemek için bir yer vardı. Bir de yıkık vaziyette sera vardı. Seranın içerisinde ekilmiş vaziyette herhangi bir şey yoktu. Hayvan bakılan yerde posa şeklinde kenevir bitkileri vardı, yine at ve hatırladığım kadarıyla keçi gibi hayvanlar vardı" şeklinde konuştu.

"Evde ve dışarıda ele geçirilen esrar maddeleri vardı"

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığında görevli E.G. ise, "Aramada uyuşturucu madde, iklimlendirme malzemeleri, çok sayıda maddeye yetiştirmek için kullanılan düzenekler ve malzemeler ele geçirildi. Daday'da yaklaşık 20-25 kilogram esrar ele geçirildi. Evde ele geçirilen esrar maddeleri vardı, dışarıda ele geçirilen esrar maddeleri vardı, bu esrar maddelerinin kullanılabilecek durumda olup olmadığına dair bir tespitim yoktur. Evin dışarısında ekili bir şey yoktu. Gördüğümüz kadarıyla eve girdiğimizde kenevir bitkilerini yetiştirmek için kurulu bir düzenek vardı. Bahçe içerisinde herhangi bir ekim yapıldığına dair ben bir şey görmedim. İşlenmiş gibi durmuyordu" diye konuştu.

"Evin odalarında kurutulmuş uyuşturucu maddeler vardı"

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığında görevli M.Ç. de, "Evin odalarında 4 adet 20 litrelik bidonlar içinde kurutulmuş uyuşturucu maddeler vardı. Bir odasında da iklimlendirme yapılmış bir oda vardı. Hem yatak hem de oturma odası olarak kullanılan bir oda vardı orada da uyuşturucu madde bulmuştuk. İklimlendirme yapılan oda kilitliydi, burada ne var diye sorduk gösterdiler. Herhangi bir zorluk çıkarmadılar. Ev ya da evin çevresinde kenevir dışında başkaca bir tarım yaptıklarına dair bir şey görmedim ama koyunları vardı" dedi.

Tutuklu sanık Ersin A., "Tanık beyanlarındaki aleyhe olan hususları kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Tutuklu sanık Umut İ. ise, "Tanık beyanlarındaki aleyhe olan hususları kabul etmiyorum. Benim evimde oturma odasının karşısındaki odada ekim için hazırlanmış çeşitle sebze tohumlarının olduğu küçük küçük viyoller vardı. Bilirkişiler gelip bunların esrar tohumu olmadığını söyledi. Ayrıca evin dışında da 1,5 dönümlük sürülmüş ekime hazır alan vardı" diye konuştu.

Tutuklu sanık Ersin A.'nın avukatı da, "Tanık beyanlarındaki aleyhe hususları kabul etmiyoruz. Müvekkil Ersin A.'nın tutukluluk durumunun artık ölçülü olmaktan çıkmıştır. Müvekkilin bu aşamada gerekirse kefalet ile tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Tutuklu sanık Umut İ.'nin avukatı ise, "Tanık beyanlarındaki aleyhe hususları kabul etmiyoruz. Ele geçirilen maddeler kişisel kullanım sınırlarındadır. Ele geçirilen 3 kök kenevir bitkisi münhasıran kişisel kullanım amacıyla kenevir ekmekten ibarettir. Bu suç için öngörülen ceza miktarı itibariyle müvekkilin 9 aydır tutuklu olması, ceza verilmesi halinde infaz edeceği miktardan çok daha fazladır. Müvekkilin beyanlarında bidonlardaki esrar maddesinin C.E.T.'ye ait olduğunu beyan etmiş ve bu kişinin bilgilerini vermiştir. Dosya kapsamında bu şahıs hakkında soruşturma bulunmazken müvekkilin beyanı sonucu dosyaya eklenmiştir. Müvekkil hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep ediyoruz, artık müvekkil hakkındaki tutuklama tedbir olmaktan çıkıp infaza dönüşmüştür. Müvekkilin bu aşamada gerekirse adli kontrol kararı ile tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz. Zira müvekkilin bir bebeği vardır ve eşi de çalışmamaktadır maddi ve manevi olarak sıkıntı yaşamaktadırlar" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ersin A. ile Umut İ.'nin tutukluluğunun devamına, H.E.A. ile P.G.İ.'nin de adli kontrol şartlarının devamına ve diğer sanık C.E.T.'nin de yakalanmasına devam edilmesi kararı verdi. Ayrıca mahkeme heyeti, sanıkların suç tarihinden geriye doğru 6 aylık HTS-BAZ kayıtlarının istenilmesini de kararlaştırarak, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KASTAMONU