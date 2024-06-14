Kastamonu'da Sahte İlanlarla Dolandırıcılık Yapan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Kastamonu'da Sahte İlanlarla Dolandırıcılık Yapan Şahıs Tutuklandı

Kastamonu'da sosyal medya sitelerinden sahte ilanlar vererek vatandaşları dolandıran ve 62 adet suç kaydı bulunan şahıs, 22 yıl 3 ay hapis cezası ile aranıyordu. İstanbul'da yakalanan şahıs, Kastamonu'ya getirilerek tutuklandı.

14.06.2024 11:28
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Kastamonu'da sosyal medya sitelerinden sahte ilanlarla vererek vatandaşları dolandıran, 62 adet suç kaydı ve 22 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından, sosyal medya sitelerinden sahte ilanlar vererek vatandaşları dolandıran ve dolandırıcılık suçlarından 62 adet suç kaydı bulunan U.E. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Ülke genelinde çeşitli sosyal medya uygulamaları üzerinden oto yedek parça, oto lastik ve benzeri ilanları vererek malzemeleri satın almak isteyen vatandaşları toplam 250 bin 660 TL dolandırdığı tespit edilen şahsın İstanbul'da olduğu tespit edildi. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın yapılan üst aramasında üzerinde sahte Türk Silahlı Kuvvetleri ibareli personel tanıtım kartı ele geçirildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıs Kastamonu'ya getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen U.E. adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Sahte İlanlarla Dolandırıcılık Yapan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

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