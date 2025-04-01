Kastamonu'nun Küre ilçesi Kastamonu- İnebolu karayolu Ersizlerdere köyü mevkiinde meydana gelen kazada; edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 58 DM 099 Hyundai marka otomobil ile 78 AT 751 plakalı Fiat- Tofaş marka otomobil çarpıştı. İlk belirlemelere göre, kazada araçlarda bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kastamonu'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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