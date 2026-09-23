Kastamonu İnebolu'da ev yangını üç eve daha sıçradı, ekipler müdahale ediyor - Son Dakika
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Kastamonu İnebolu'da ev yangını üç eve daha sıçradı, ekipler müdahale ediyor

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Deresökü köyünde bir evde çıkan yangın üç eve daha sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından köye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi; rüzgarın etkili olduğu köyde ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir evde çıkan yangın, rüzgârın da etkisiyle çevredeki üç eve sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edilirken, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.

Kastamonu İnebolu'da ev yangını üç eve daha sıçradı, ekipler müdahale ediyor

YANGIN ÜÇ EVE DAHA SIÇRADI

Yangın, İnebolu ilçesine bağlı Deresökü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köydeki bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyerek çevrede bulunan üç eve daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.

Kastamonu İnebolu'da ev yangını üç eve daha sıçradı, ekipler müdahale ediyor

RÜZGÂR MÜDAHALEYİ ZORLAŞTIRIYOR

Köyde etkili olan rüzgâr nedeniyle ekiplerin yangına müdahalesinde güçlük yaşanıyor. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Kısa özet: Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir evde başlayan yangın üç eve daha sıçradı. Rüzgârın müdahaleyi güçleştirdiği bölgede çok sayıda ekip yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: İHA
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