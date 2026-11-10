Kastamonu Tosya\'da balkona merdivenle ulaşan itfaiye 2 yaşındaki çocuğu kurtardı

Kastamonu Tosya'da balkona merdivenle ulaşan itfaiye 2 yaşındaki çocuğu kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu Tosya'da annesi diğer çocuğunu hastaneye götürmek için evden çıkarken anahtarı içeride unutunca 2 yaşındaki çocuk evde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri merdivenle balkona ulaşıp kapıyı açarak çocuğu anne ve babasına kavuşturdu, sağlık ekipleri kontrol yaptı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde annesinin anahtarı içeride unutması sebebiyle evde mahsur kalan 2 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, Tosya ilçesi Yunusemre Mahallesi Üniversite Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki U.K., diğer çocuğunu hastaneye götürmek için evden çıkan annesinin anahtarı içeride unutması sebebiyle evde mahsur kaldı. Daha sonra annesinin eve girememesi üzerine çocuk büyük panik yaşadı. Annesinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çalışma başlatan itfaiye ekipleri itfaiye aracının merdiveni yardımıyla evin balkonuna ulaştı. Balkon kapısından içeri giren ekipler, evin kapısını açtı. Annesine ve babasına kavuşan çocuğun sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolü yapıldı.
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