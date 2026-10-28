Kastamonu Tosya\'da cip hafif ticari araca çarpıp ağaca savruldu, 1 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde önce hafif ticari araca, ardından ağaca çarpan cipteki 1 kişi yaralandı. Araçtan inen sürücü ve yanındaki şahıs olay yerinden kaçtı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 kara yolu Yazıçam mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.T. idaresindeki 17 KS 152 plakalı Peugeot marka cip, aynı istikamette seyir halinde olan Ali Dilek yönetimindeki 34 FV 0076 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan cip, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada cipte bulunan S.K. yaralanırken, cipin sürücüsü ve araçtaki bir şahıs kazanın ardından olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan sürücü ve yanındaki şahıs ise jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Şahıslar alkol testi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

"Aracın içi de alkol şişeleriyle dolu"

Kaza anını anlatan hafif ticari araç sürücüsü Ali Dilek, "Arkamdan çarpınca zor durdum. Koşup buraya geldim. Adamlar alkollüydü. Aracın içi de alkol şişeleriyle dolu. İkisi daha sonra olay yerinden kaçtılar" dedi.