Kavşağa kontrolsüz girdi, otomobile böyle çaptı - Son Dakika
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Kavşağa kontrolsüz girdi, otomobile böyle çaptı

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Nevşehir'de meydana gelen trafik kazaları KGYS kameraları tarafından kaydedildi. İlk kaza kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin başka bir araçla çarpışmasıyla gerçekleşti. Bir diğer kaza ise kontrolsüz şerit değiştirerek kavşağa giren sürücünün neden olduğu bir çarpışma oldu. Bir başka kaza ise kavşağa kontrolsüz giren sürücünün başka bir otomobile çarpmasıyla meydana geldi. Kazalar maddi hasarla atlatıldı.

07.05.2024 15:36
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Kavşağa kontrolsüz girdi, otomobile böyle çaptı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülere yansıyan ilk kaza, Güzel Yurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali yapan otomobil sürücüsü, yeşil ışıkta geçen başka bir araçla çarpıştı. KGYS kameralarına yansıyan bir başka kaza da Bahçeli Evler Mahallesi Mustafa Parmaksız Caddesi üzerinde meydana geldi. Kontrolsüz şerit değiştirerek kavşağa girmeye çalışan bir sürücü kazaya neden oldu.

KGYS kameralarının kaydettiği bir başka kaza ise Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Aksaray Caddesi üzerinde bulunan şehitlik kavşağında meydana geldi. Kavşağa kontrolsüz giren bir sürücü, cadde üzerinde ilerleyen başka bir otomobile çarptı.

Kente meydana gelen ve KGYS kameralarının kaydettiği kazalar maddi hazarla atlatıldı.

Kavşağa kontrolsüz girdi, otomobile böyle çaptı
Kaynak: İHA

Nevşehir, trafik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kavşağa kontrolsüz girdi, otomobile böyle çaptı - Son Dakika

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