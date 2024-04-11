Kavşağı boks ringine çevirdiler: O anlar kamerada
Küçük çocuğun ağlayışına aldırış etmeden kavgaya devam ettiler
SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki sürücü arasında kavşakta kavga çıktı. Elinde balonu ile olayın ortasında kalan ve ağlamaya başlayan küçük çocuğa aldırış etmeden kavgaya devam eden vatandaşları, çevredekiler güçlükle ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kavga, Serdivan ilçesinde bulunan Yazlık Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta iki sürücü arasında yol verme sebebi ile tartışma yaşandı. Araçlarından inen sürücüler kavgaya tutuştu. Çevredekilerin araya girerek müdahale ettiği olay daha fazla büyümeden yatıştırıldı. Öte yandan, kavga anı ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; iki kişinin birbirine saldırdığı, çevredekilerin ayırmak için müdahale ettiği ve o esnada elinde balon olan küçük bir çocuğun ise ağladığı görüldü. Kavgaya karışan taraflar, bir süre sonra çevredeki vatandaşlar tarafından ayrılarak araçlarına bindirildi.
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki sürücü arasında kavşakta çıkan kavgada, elinde balonu olan küçük bir çocuk ağlamaya başladı. Vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan 5 katlı iş merkezinin 2. katındaki metruk dairede çıkan yangın sonucunda 2 kişi can havliyle dışarıya çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayın şüpheli bulunması üzerine olay yeri inceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan 5 katlı iş merkezinin 2. katındaki metruk dairede çıkan yangın, 2 kişinin can havliyle dışarıya çıkmasıyla söndürüldü. Yangının şüpheli bulunması üzerine olay yeri inceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Yangın sebebiyle dairede büyük çapta hasar meydana geldi.
Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Kireçli Köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Kireçli Köyü mevkiinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Kazada hayati tehlikesi devam eden yaralılar Zile Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. Kaçarken 1 otomobile zarar veren sürücüye 54 bin 562 TL para cezası yazıldı.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaşlı bir adamın bayram günü evinde çalıştırdığı elektrikli battaniye yangına sebep oldu. İki katlı ev alev topuna dönerek kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 70 yaşındaki yaşlı adamın bayram günü ısınmak için evinde çalıştırdığı elektrikli battaniye yangına sebep oldu. Alev topuna dönen iki katlı ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, 5 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücüye alkollü araç kullanma, polisin 'dur' ihtarına uymama ve trafiği tehlikeye düşürme suçlarından toplamda 54 bin 562 TL para cezası uygulandı. Kovalamaca sırasında park halindeki bir otomobile zarar verildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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