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Kayganlaşan yol kazayı beraberinde getirdi: 2 yaralı

Sivas'ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan otomobil başka bir araca arkadan çarptı

SİVAS - Sivas'ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan bir otomobil başka bir araca arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre kırmızı ışıkta bekleyen S.Ö. idaresindeki 58 ABM 731 plakalı Chevrolet marka otomobile arkadan gelen ve yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan S.G. idaresindeki 60 TK 939 plakalı otomobil çarptı. Kazada 60 TK 939 plakalı otomobilin sürücüsü ile yolcu olan H.G. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.