Kayganlaşan yol kazayı beraberinde getirdi: 2 yaralı
Sivas'ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan otomobil başka bir araca arkadan çarptı
SİVAS - Sivas'ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan bir otomobil başka bir araca arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre kırmızı ışıkta bekleyen S.Ö. idaresindeki 58 ABM 731 plakalı Chevrolet marka otomobile arkadan gelen ve yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan S.G. idaresindeki 60 TK 939 plakalı otomobil çarptı. Kazada 60 TK 939 plakalı otomobilin sürücüsü ile yolcu olan H.G. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 2 otomobil ve motosiklet karıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Kazaya karışan araçların sürücüleri ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
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Sivas'ta Kayseri Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan bir otomobil, başka bir araca arkadan çarptı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında, Cumhuriyet Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde ilerleyen bir otomobil, önüne çıkan motosiklete çarptı. Kazada Metin A. ve Muhtar A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumları ciddiyetini koruyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Sivas-Erzincan Karayolu Toptancılar kavşağında meydana gelen kazada, M.H. idaresindeki otomobil yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda takla attı. Emniyet kemerinin takılı olduğu otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 9'uncu kattan düşen 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. E.B. (14), evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrollerde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde 17 yaşındaki bir genç, evinin 9. katındaki balkondan düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrollerde genç hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 2 otomobil ve motosiklet karıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza sonucunda yaralananlar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 2 otomobil ve motosiklet karıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Kazaya karışan sürücüler ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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