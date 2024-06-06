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Kayınbiraderi cinayeti itiraf etmişti: 6 kişi tutuklandı

Şahsın öldürüldüğü silah toprağa gömülü halde bulundu

HATAY - Hatay'da cansız bedeni 20 gün sonra bulunan ve kayınbiraderi tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan şahsın cinayetinde 6 kişi tutuklandı.

Antakya ilçesinde yaşayan ve Aralık ayında sırra kadem basan 3 çocuk babası Mehmet Ali Özdemir'in cansız bedeni yaklaşık 20 gün sonra bulunmuştu. Olay üzerine Özdemir'in yakınları Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkarak olayın aydınlatılmasını istemişti. Programda yaşananların ardından hayatını kaybeden Özdemir'i, eşi Meryem Özdemir'in kardeşi Mehmet G. öldürdüğünü itiraf etti. Polis ekipleri tarafından yakalanan kayınbirader gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından alınan ifade doğrultusunda Mehmet Ali Özdemir'in eşi Meryem Özdemir, diğer kayınbiraderi M.G., eşinin kuzenleri H.G. ve S.G., eşinin annesi H.G., eşinin babası İ.G., eşinin amcası Y.G., olmak üzere 8 kişi 3 farklı adrese yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslardan Özdemir'in eşinin amcası Y.G. ile eşinin kuzeni S.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 6 şahıs tutuklandı. Özdemir'in öldürüldüğü silah ise polis ekipleri tarafından toprağa gömülü vaziyette bulundu.