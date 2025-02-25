Kayınpeder, Damadını Trafikte Vurarak Yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kayınpeder, Damadını Trafikte Vurarak Yaraladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kayınpeder Y.K., aralarındaki ailevi husumet nedeniyle trafikte karşılaştığı damadı A.G.'ye tabancayla ateş açarak yaraladı. Olayda 9 boş kovan bulundu ve A.G. hastaneye kaldırıldı. Y.K. gözaltına alındı.

25.02.2025 00:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayınpeder, damadını vurdu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kayınpeder, trafikte çatıştığı damadını silahla vurdu.

Olay, İnönü Mahallesi Şehit Arslan Kulaksız Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aralarında ailevi meselelerden dolayı husumet bulunan A.G. ile kayınpederi Y.K. trafikte karşılaştı. Y.K, otomobilinden damadı A.G.'nin bulunduğu araca doğru tabancayla ateş açtı. Olay yerinde 9 boş kovan bulunurken, kurşunların bel altına isabet etmesi neticesinde damat A.G. yaralandı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı A.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, saldırıyı gerçekleştiren Y.K. gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Kocaeli, Gebze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayınpeder, Damadını Trafikte Vurarak Yaraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:29 “Mourinho ağlamaya devam etsin“ demişti Acun Ilıcalı’dan Okan Buruk’a zehir zemberek sözler "Mourinho ağlamaya devam etsin" demişti! Acun Ilıcalı'dan Okan Buruk'a zehir zemberek sözler
00:01 Görüntüler infial yarattı Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic’in odasında aldı Görüntüler infial yarattı! Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic'in odasında aldı
23:33 Putin: ABD ile nadir toprak elementi alanında birlikte çalışmaya hazırız Putin: ABD ile nadir toprak elementi alanında birlikte çalışmaya hazırız
23:16 Mourinho’dan derbi sonrası olay çıkış: Beni öldürebilirlerdi Mourinho'dan derbi sonrası olay çıkış: Beni öldürebilirlerdi
21:54 Derbide kazanan yok Galatasaray ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı Derbide kazanan yok! Galatasaray ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı
09:58 Emekli ikramiyesi ne kadar olacak İşte Ankara’da konuşulan rakam Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte Ankara'da konuşulan rakam
09:54 Tuğçe Tayfur’dan Timur Turanbayburt uyarısı: Açıp açıp canlı yayın yapıyormuş biri Tuğçe Tayfur'dan Timur Turanbayburt uyarısı: Açıp açıp canlı yayın yapıyormuş biri
09:54 Ünlü oyuncu, katıldığı etkinlikte giydiği şeffaf elbiseyle tüm dikkatleri üzerine topladı Ünlü oyuncu, katıldığı etkinlikte giydiği şeffaf elbiseyle tüm dikkatleri üzerine topladı
09:42 Erdoğan’dan dikkat çeken MKYK hamlesi Vekillere “gel gel“ yapmış Erdoğan'dan dikkat çeken MKYK hamlesi! Vekillere "gel gel" yapmış
09:38 Soruşturma başlatılan Borsa İstanbul için yeni karar Soruşturma başlatılan Borsa İstanbul için yeni karar
09:24 Yeni 100 ve 10 TL banknotlar bugün tek bir değişiklikle tedavüle çıkıyor Yeni 100 ve 10 TL banknotlar bugün tek bir değişiklikle tedavüle çıkıyor
09:07 Zeynep-Volkan Demirel, üçüncü çocuklarına kavuştu Zeynep-Volkan Demirel, üçüncü çocuklarına kavuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 00:59:42. #1.12#
SON DAKİKA: Kayınpeder, Damadını Trafikte Vurarak Yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.