Kayıp Minik Nazlı'nın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Kayıp Minik Nazlı'nın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Denizli'de kaybolan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen'in son görüntüleri güvenlik kameralarından elde edildi. Nazlı'nın tren rayları üzerinden dereye yöneldiği belirlendi, arama çalışmaları devam ediyor.

28.02.2025 22:28
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Kaybolan minik Nazlı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

DENİZLİ - Denizli'de evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen'in son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Nazlı Şeşen'in tren rayları üzerinden derenin köprüsüne kadar koştuğu görüldü. Ekiplerin minik Nazlı'yı arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Honaz Kocabaş Mahallesi'nde evinin önünde oynayan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen kayboldu. İsmail ve Gülizar Şeşen çiftinin tek çocuğu olan Nazlı Şeşen'i bulamayan ailesinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, AKUT ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda ekipler bölgede arama çalışması başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinde son olarak köprüye yöneldiği görülen Nazlı'nın dereye düşmüş olma ihtimalini de değerlendiren ekipler dereyi besleyen Akbaş Barajı'ndan suyu kesti. Aynı zamanda derede bulunan terliklerin ise ailesi tarafından minik Nazlı'ya ait olduğu doğrulandı. Suyun debisinin düşmesiyle Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalgıç adamlar derede arama çalışması başlattı.

Kayıp Nazlı Şeşen'in son görüntüleri ortaya çıktı

Kayıp minik Şeşen'in son görüntülerinde tren rayının üzerinde koşarak ekiplerin çalışmalarının devam ettiği dereye ait köprüye doğru koştuğu belirlendi. Kayıp Nazlı Şeşen'in köprüye doğru koştuğu ardından köprüye geldiği esnada durduğu görüldü. Ayrıca jandarma asayiş, komando ile AFAD ve AKUT ekipleri de bölgede Nazlı'yı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ekiplerine ait arama köpeğinin de çalışmalara destek verdiği görüldü.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Denizli, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayıp Minik Nazlı'nın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika

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