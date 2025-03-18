Kayıp olarak aranıyordu ölü bulundu, korkunç gerçek otopside ortaya çıktı

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Avcılar Mahallesi'nde ikamet eden Mertcan Güvercin'den (23) 14 Mart'ta haber alamayan ailesi, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Hemen harekete geçen jandarma ekipleri bölgede arama çalışmaları başlattı.

KAYIP ARANIYORDU, ÖLÜ BULUNDU

Ekipler önceki gün, Mızraklı Mahallesi'ndeki dağlık bölgede Güvercin'in cansız bedenine ulaştı. Jandarmanın yaptığı olay yeri incelemesinin ardından Mertcan Güvercin'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için morga kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Güvercin'in cenazesi yakınları tarafından toprağa verildi.

ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Güvercin'in yapılan otopsisinde av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Güvercin cansız bedeninin bulunduğu bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma, bir kişinin elinde av tüfeği ile uzaklaştığını belirledi. Eşkali belirlenen şüphelinin kimliğini saptayan jandarma harekete geçti. Jandarmanın yaptığı operasyonda cinayete karıştığı öne sürülen ve kameralara silahlı görüntüsü yansıyan şüpheli ile birlikte 6 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.