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Kayıp Rus turistin telefonu bulundu, arama çalışmaları o bölgede yoğunlaştı - Son Dakika
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Kayıp Rus turistin telefonu bulundu, arama çalışmaları o bölgede yoğunlaştı

Antalya'nın Kemer ilçesine tatile gelen ve çıktığı doğa yürüyüşünden dönmeyen Rus kadın, ekipler tarafından her yerde aranıyor. Bugün Çalış tepesinde yapılan aramada turiste ait cep telefonu bulununca aramalar da bu bölgede yoğunlaştırıldı. Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otele, 31 Aralık'ta tatil için gelen Rus vatandaşı Nadezhda Larygina, 4 Ocak'ta tek başına çıktığı doğa yürüyüşünden dönmedi. 8 Ocak'ta ülkesine dönmesi gereken kadın, bir anda ortadan kayboldu. Rus turistin bir arkadaşı yaşanan durum karşısında harekete geçerek kayıp başvurusunda bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarın ardından bölgede jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışmasına başlandığı öğrenildi. Bulunması için çalışma başlatılan Larygina'nın doğa yürüyüşüne çıktığı Çalış Tepe mevkiinde ekiplerin arama çalışmaları bugün de devam etti. Yapılan aramalarda genç kadının cep telefonu bulundu. AFAD, KEMKUT üyelerinden oluşan ekipler, kara ve denizden bölgede arama yaptı ancak henüz sonuç alınamadı.

11.01.2024 - 18:09,
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Kayıp Rus turistin telefonu bulundu, arama çalışmaları o bölgede yoğunlaştı

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesine tatile gelen ve çıktığı doğa yürüyüşünden dönmeyen Rus kadın, ekipler tarafından her yerde aranıyor.Bugün Çalış tepesinde yapılan aradama turiste ait cep telefnu bulununca aramalar da bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otele, 31 Aralık'ta tatil için gelen Rus vatandaşı Nadezhda Larygina, 4 Ocak'ta tek başına çıktığı doğa yürüyüşünden dönmedi. 8 Ocak'ta ülkesine dönmesi gereken kadın, bir anda ortadan kayboldu. Rus turistin bir arkadaşı yaşanan durum karşısında harekete geçerek kayıp başvurusunda bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarın ardından bölgede jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışmasına başlandığı öğrenildi.

Bulunması için çalışma başlatılan Larygina'nın doğa yürüyüşüne çıktığı Çalış Tepe mevkiinde ekiplerin arama çalışmaları bugün de devam etti. Yapılan aramalarda genç kadının cep telefonu bulundu. AFAD, KEMKUT üyelerinden oluşan ekipler, kara ve denizden bölgede arama yaptı ancak henüz sonuç alınamadı.

Kayıp Rus turistin telefonu bulundu, arama çalışmaları o bölgede yoğunlaştı
Kaynak: İHA
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Antalya, Kemer, AFAD, Antalya, Turizm, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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