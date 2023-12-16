Kayseri\'de 12 yaşındaki çocuk tüfekle yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 12 yaşındaki bir çocuk, evinin önünde bulunduğu sırada bir otomobilden tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırımbeyazıt Mahallesi Uzay Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, içerisinde H.A.'nın bulunduğu otomobilden dışarı doğru tüfekle ateş açıldı. O sırada evin önünde bulunan 12 yaşındaki A.T., tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı A.T.'yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı. Polis olay yerinde inceleme yaparken, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ