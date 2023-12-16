 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk tüfekle yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk tüfekle yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir otomobilden açılan ateş sonucu evinin önünde bulunan 12 yaşındaki çocuk yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri\'de 12 yaşındaki çocuk tüfekle yaralandı
16.12.2023 - 21:02,
Abone Ol

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 12 yaşındaki bir çocuk, evinin önünde bulunduğu sırada bir otomobilden tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırımbeyazıt Mahallesi Uzay Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, içerisinde H.A.'nın bulunduğu otomobilden dışarı doğru tüfekle ateş açıldı. O sırada evin önünde bulunan 12 yaşındaki A.T., tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı A.T.'yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı. Polis olay yerinde inceleme yaparken, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kayseri, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk tüfekle yaralandı - Son Dakika


20:46
Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı
20:21
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz
20:16
El Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın El Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın
19:00
Netanyahu, Hamas'la müzakerelere geri dönmeyi görüşmek üzere savaş konseyini topluyor Netanyahu, Hamas'la müzakerelere geri dönmeyi görüşmek üzere savaş konseyini topluyor
18:31
Dili sürçen Devlet Bahçeli 'mefhum' kelimesini bir türlü söyleyemedi Dili sürçen Devlet Bahçeli "mefhum" kelimesini bir türlü söyleyemedi
17:50
Tuzla Piyade Okulu'ndaki ''Atatürk fotoğrafı' krizine ilişkin Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı Tuzla Piyade Okulu'ndaki ''Atatürk fotoğrafı" krizine ilişkin Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı
17:47
Diyarbakır’da il ve 17 ilçe başkanıyla birlikte 12 bin 750 kişi İYİ Parti’den istifa etti Diyarbakır’da il ve 17 ilçe başkanıyla birlikte 12 bin 750 kişi İYİ Parti’den istifa etti
17:16
İsrail askerleri, 3 rehineyi beyaz bayrak taşıdıkları halde öldürmüş İsrail askerleri, 3 rehineyi beyaz bayrak taşıdıkları halde öldürmüş

Son Dakika
20:46 Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı
20:21 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz
20:16 El Kassam Tugayları, İsrail askerlerine yapılan baskının görüntülerini yayınladı
19:00 Netanyahu, Hamas'la müzakerelere geri dönmeyi görüşmek üzere savaş konseyini topluyor
18:31 Dili sürçen Devlet Bahçeli "mefhum" kelimesini bir türlü söyleyemedi
17:50 Tuzla Piyade Okulu'ndaki ''Atatürk fotoğrafı" krizine ilişkin Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı
17:47 Diyarbakır’da il ve 17 ilçe başkanıyla birlikte 12 bin 750 kişi İYİ Parti’den istifa etti
17:16 İsrail askerleri, 3 rehineyi beyaz bayrak taşıdıkları halde öldürmüş
17:12 Rizelilerin Karadeniz damarı tuttu! Dünyanın en kötü yemekleri arasında gösterilen karalahana çorbasını vatandaşa ikram ettiler
17:06 Mehmetçik'ten teröre ağır darbe! 2023'te 2 binden fazla terörist öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 21:04:04. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk tüfekle yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement