Kayseri'de 25 Milyon TL Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 25 Milyon TL Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Şahıs Yakalandı

Kayseri merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, 2 vatandaşı tehditle çek ve senet imzalatarak 25 milyon TL dolandıran 7 şahıs yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda ise 29 milyon 916 bin TL değerinde çek ve senet, ruhsatsız tabanca ve suç unsuru olabileceği değerlendirilen dokümanlar ele geçirildi.

06.06.2024 21:25
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Kayseri merkezli 4 ilde polis ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 2 vatandaşı tehditle çek ve senet imzalatarak 25 milyon TL dolandıran 7 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 vatandaşı tehditle 25 milyon TL değerinde çek ve senet imzalatarak, kendi aralarında kurmuş oldukları ticaretle organize bir şekilde hareket edip, 'hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'yağma' suçunu gerçekleştiren şahıslara yönelik Kayseri merkezli Bursa, Bingöl, Kütahya ve Sivas illerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyon düzenlendi. Operasyonda olaya karışan 7 şahıs yakalandı.

Öte yandan operasyonda yapılan aramalar neticesinde 6 adet toplam 29 milyon 916 bin TL değerinde çek ve senet, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişeği ve suç unsuru olabileceği değerlendirilen dokümanlar ele geçirildi. Yakalanan 7 şahıs hakkında işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de 25 Milyon TL Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de 25 Milyon TL Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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