Kayseri'de kuzenleri ve dayısını öldürüp kaçan sanık mahkemede: Katil değilim - Son Dakika
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Kayseri'de kuzenleri ve dayısını öldürüp kaçan sanık mahkemede: Katil değilim

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Kayseri\'de kuzenleri ve dayısını öldürüp kaçan sanık mahkemede: Katil değilim
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Kayseri'deki Hunat Mahallesi cinayetinin sanığı Mehmet Yılmaz, olaydan sonra kaçtığı yurt dışından yaklaşık 3,5 yıl sonra getirildi ve ilk kez salonda hakim karşısına çıktı. Tehdit altında yaşadığını, öldürme niyeti taşımadığını söyleyen sanığa maktul yakınları tepki gösterdi. Savcı, sanık için üç kez kasten öldürmeden ceza talep etti; dava ertelendi.

Kayseri'de üç kişinin öldürüldüğü Hunat Mahallesi cinayeti davasında, olayın ardından yurt dışına kaçan Mehmet Yılmaz ilk kez mahkeme salonunda savunma yaptı. Yaklaşık 3,5 yıl sonra Türkiye'ye getirilen sanık, daha önce SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmaların ardından ilk kez salonda hazır bulundu. Yılmaz, tehdit edildiğini ve öldürme kastı olmadığını savunurken maktul yakınları cinayetin tasarlanarak işlendiğini ileri sürdü.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya maktul yakınları da katıldı. Mehmet Yılmaz, kuzenleri Seyit ve Gaffar Mehmet Yılmaz ile dayıları Serdar Yılmaz'ı öldürmek, iki kişiyi de yaralamakla suçlanıyor.

BEN KATİL DEĞİLİM

Savunmasında 2020'den itibaren tehdit edildiğini ve silahlı saldırılara uğradığını öne süren Yılmaz, olay günü kuzenleri ve dayısıyla karşılaştığını anlattı. Yanında bulunan silahı kendisini korumak amacıyla taşıdığını belirten sanık, karşı tarafın kendisini bıçaklarla çevrelediğini iddia etti.

Silahı nasıl ateşlediğini hatırlamadığını ve o sırada sigortanın atması gibi bir an yaşadığını söyleyen Yılmaz, öldürme kastı olmadığını savunarak, "Ben katil değilim, öldürmek istemedim, öldürmeye önceden karar vermedim" dedi.

Sanık avukatları, müvekkillerinin tehdit altında yaşadığını ve olay günü karşılaşmanın tesadüf olduğunu savunarak haksız tahrik indirimi istedi. Görüntülerin yeniden incelenmesini talep eden avukatlar, maktullerin elinde bıçak bulunduğunu öne sürdükleri kayıtları da mahkemeye sunduklarını belirtti.

AİLE: CİNAYET TASARLANARAK İŞLENDİ

Maktul yakınları, sanığın anlatımına tepki göstererek yaşadıkları acıyı dile getirdi. Ailenin avukatları ise cinayetin önceden planlandığını ve sanığın kaçışının organize edildiğini ileri sürerek tasarlayarak kasten öldürmeden ceza almasını talep etti.

SAVCILIK 3 KEZ KASTEN ÖLDÜRMEDEN CEZA İSTEDİ

Mahkeme, savunma tarafının yeni bilirkişi raporu alınması ve tanık dinlenmesi taleplerini reddetti. Savcılık, Mehmet Yılmaz'ın üç kez kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamını istedi.

Ayrıca katılan sanık Oğuzhan Yılmaz'ın ise silahla tehdit suçundan cezalandırılması talep edildi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: İHA
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