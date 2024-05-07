Kayseri\'de 38 suç kaydı olan babanın bıçakladığı kadın hayatını kaybetti

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 38 suç kaydı olan babasının bıçaklayarak ağır yaraladığı 1 çocuk annesi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

3 Mayıs günü ilçeye bağlı Esenyurt Mahallesi Porsuk Sokak'ta meydana gelen olayda; baba Yunus Yılmaz (48) ile kızı Buse Erkin (23) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Buse Erkin taşla babasını başından yaraladı. Bunun üzerine baba Yılmaz da yanındaki bıçak ile Erkin'e saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Buse Erkin ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılırken, baba Yunus Yılmaz da olay yerinden kaçtı. Olayın ardından çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan Yunus Yılmaz'ı yakalayarak gözaltına aldı.

Katil baba suç makinesi çıktı

Öte yandan, yapılan incelemelerde baba Yunus Yılmaz'ın "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret", "6284 sayılı kanuna muhalefet", "kişilerin huzur ve sükunetini bozma" ve "kötü muamele" suçlarından 38 suç kaydının olduğu belirtildi.

Talihsiz kız hayatını kaybetti

Olayın ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan 1 çocuk annesi Buse Erkin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - KAYSERİ