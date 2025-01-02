Kayseri\'de Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gesi Fatih Mahallesi Hakan Türk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda H.B. ile M.A.M. (18) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.B. yanındaki bıçak ile M.A.M.'ye saldırdı. Talihsiz genç vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.A.M, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı.

Yaralı şahsın durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ