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Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

13.12.2023 - 18:39,
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Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Osmanlı Mahallesi Reisoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada bıçaklanan S.D. ve R.D. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı S.D. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılırken, R.D. de Kayseri devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. S.D., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı. Ekipler olaya karışan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri\'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: İHA
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Kayseri, Osmanlı, kavga, Olay, Güvenlik, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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