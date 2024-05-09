Kayseri'de Bisikletli Çocuğa İşçi Servisi Çarptı, Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kayseri'de Bisikletli Çocuğa İşçi Servisi Çarptı, Hayatını Kaybetti

Kayseri\'de Bisikletli Çocuğa İşçi Servisi Çarptı, Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bisikletiyle karşıya geçmek isterken işçi servisinin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay yerine gelen çocuğun teyzesinin sağlık ekiplerine, 'Ne olur bir şey yap' demesi görenlerin yüreğini dağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

09.05.2024 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bisikletiyle karşıya geçmek isterken işçi servisinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti. Olay yerine gelen çocuğun teyzesinin sağlık ekiplerine, "Ne olur bir şey yap" demesi görenlerin yüreğini dağladı.

Küçük Mustafa Mahallesi Sokullu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 38 P 0125 plakalı işçi servisi, bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan M.B.Ü.'ye (8) çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalede talihsiz çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Bu sırada olay yerine gelen çocuğun teyzesi de yeğeninin hayatını kaybettiğine inanamadı. "Ne olur bir şey yapın" diyerek sağlık ekiplerine seslenen kadın, fenalık geçirdi. M.B.Ü.'nün cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Servisin sürücüsü de gözaltına alındı.

Çevredeki güvenlik kameralarına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güvenlik, Acil Durum, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Bisikletli Çocuğa İşçi Servisi Çarptı, Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:25 Bomba iddia: Hafize Gaye Erkan, BDDK Başkanlığına atanacak Bomba iddia: Hafize Gaye Erkan, BDDK Başkanlığına atanacak
19:52 Şiddet gören kız kardeşlerini kurtarmak isteyen 2 kardeş, damat tarafından öldürüldü Şiddet gören kız kardeşlerini kurtarmak isteyen 2 kardeş, damat tarafından öldürüldü
19:06 Hamas ve İsrail heyetleri Kahire’den ayrıldı, Netanyahu katliama devam edecek Hamas ve İsrail heyetleri Kahire'den ayrıldı, Netanyahu katliama devam edecek
17:36 Olay iddia Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı Olay iddia! Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı
17:18 Ankara Emniyeti’nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı
21:06 Milli boksör Rabia Topuz’u antrenmanda yılan ısırdı Milli boksör Rabia Topuz'u antrenmanda yılan ısırdı
19:40 Çocuklara saldıran 2 köpeği site dışına çıkaran görevlilere 14 bin TL ceza kesildi Çocuklara saldıran 2 köpeği site dışına çıkaran görevlilere 14 bin TL ceza kesildi
19:31 İstanbul’da ekmeğe zam İşte yeni fiyatı İstanbul'da ekmeğe zam! İşte yeni fiyatı
19:23 İsrail saldırılarında 256 Filistinli futbolcu hayatını kaybetti İsrail saldırılarında 256 Filistinli futbolcu hayatını kaybetti
19:23 Jose Mourinho: 2035 ile 2040 arasında emekli olacağım Jose Mourinho: 2035 ile 2040 arasında emekli olacağım
18:51 Cem Yılmaz taşkınlık çıkaran 2 seyirciye kızıp gösteriyi terk etti Cem Yılmaz taşkınlık çıkaran 2 seyirciye kızıp gösteriyi terk etti
18:40 Feci kaza motokuryeyi hayattan kopardı Çöp konteyneri sonu oldu Feci kaza motokuryeyi hayattan kopardı! Çöp konteyneri sonu oldu
18:38 Kenya’daki sel felaketinde can kaybı 257’ye yükseldi Kenya'daki sel felaketinde can kaybı 257'ye yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 21:40:09. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Bisikletli Çocuğa İşçi Servisi Çarptı, Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement