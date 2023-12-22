Kayseri\'de boş mezarda dua eden kişi ihbarı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde boş arazideki küçük bir mezarda dua eden şahsın olduğu ihbarı alan ekipler harekete geçti. Kontrol edilen mezardan kedi cesedi çıktı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Gültepe Mahallesi Çiftçiler Caddesi üzerinde boş bir arazide dua eden birinin olduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın alınmasının ardından bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri ise kazı yaptı. Yapılan kazı sonucunda toprağa gömülü olanın kedi cesedi olduğu belirlendi. - KAYSERİ