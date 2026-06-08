Kayseri'de Bunalıma Giren Şahıs Çilingirle Kurtarıldı - Son Dakika
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Kayseri'de Bunalıma Giren Şahıs Çilingirle Kurtarıldı

08.06.2026 23:36
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Eşinden ayrılan F.T., bunalımda bıçakla kendine zarar verdi. Polis kapıyı kırarak müdahale etti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde eşinden ayrıldıktan sonra bunalıma giren F.T., evinde bıçakla kendine zarar vermeye başladı. Polis ekipleri, kapıyı kartla aralayıp telefon kamerasıyla durumu tespit ederek kapıyı kırıp müdahale etti. Şahıs hastaneye kaldırıldı.

KARTLA KAPIYI AÇTILAR

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde 5 katlı bir binada ikamet eden ve iddiaya göre eşinden ayrıldıktan sonra bunalıma giren F.T.'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, uzun süre kapıyı çalarak açtırmaya çalıştı. Kapının açılmaması üzerine ekipler, kartla kilitli olan kapıyı açtı.

POLİSLER SON ANDA KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİ

Kapıyı aralayan ekipler, bu kez de kapı güvenlik mandalıyla karşılaştı. Kapının tamamen açılmamasından dolayı içeriye giremeyen ekipler, telefonu ara boşluktan uzatarak, kamerayla evin içini kontrol etti. F.T.'nin bıçakla kendine zarar verdiğini gören ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi.

Ekiplerin etkisiz hale getirdiği F.T., sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından F.T., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de Bunalıma Giren Şahıs Çilingirle Kurtarıldı - Son Dakika

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