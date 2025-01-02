Çaydanlıkla adam döven genç, cezaevinde intihar etti - Son Dakika
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Çaydanlıkla adam döven genç, cezaevinde intihar etti

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Kayseri'de bir kişiyi çaydanlıkla dövdüğü videoyu sosyal medyada paylaşmasının ardından tutuklanan 18 yaşındaki genç, cezaevinde intihar etti.

02.01.2025 10:23  Güncelleme: 11:04
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Kayseri'de bir kişiyi çaydanlıkla döven H.C.C'nin (18) görüntüleri kendi sosyal medya hesabından paylaşması üzerine, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

PAYLAŞIMININ ARDINDAN TUTUKLANDI

Çalışmaların akabinde gözaltına alınan ve "Kasten yaralama" suçundan hakkında işlem başlatılan genç, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

Hakkında "Hırsızlık", "Kasten yaralama, "Yağma", "Zorla alıkoyma" ve "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" olmak üzere toplam 43 suç kaydı bulunan H.C.C'nin cezaevinde intihar ettiği öğrenildi.

Çaydanlıkla adam döven genç, cezaevinde intihar etti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çaydanlıkla adam döven genç, cezaevinde intihar etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Murat Avci:
    çok güzel olmuş, itin biri eksilmiş 307 1 Yanıtla
  • Saliha Kuru:
    bu kadar suçu var dişarda ha suçlular hep dişarda olacaği bu ADALET Nerdesin 135 2 Yanıtla
  • Osman Koca:
    anası babasına üzüldüm sadce... 51 71 Yanıtla
  • Yıldıray surucu:
    bir pislik temizlenmiş 109 0 Yanıtla
  • YUSUF CANER:
    Kim bilir kaç can yakti 101 1 Yanıtla
  • osman şahin:
    İyi olmuş 43 suç kaydı kendi cezasını kendi verdi 96 0 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Dünyadan bir pislik eksilmiş darısı diğerlerinin başına 82 0 Yanıtla
  • Mehmet Akil ÇELİK:
    Keskin sirke küpüne zarar 73 0 Yanıtla
  • Serkan Polat:
    intihar etmiste olmus mu yani onuda yazsaydiniz 29 1 Yanıtla
  • Murat Kor:
    rehabilite şart 2 0 Yanıtla
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