Kayseri'de bir kişiyi çaydanlıkla döven H.C.C'nin (18) görüntüleri kendi sosyal medya hesabından paylaşması üzerine, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Çalışmaların akabinde gözaltına alınan ve "Kasten yaralama" suçundan hakkında işlem başlatılan genç, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hakkında "Hırsızlık", "Kasten yaralama, "Yağma", "Zorla alıkoyma" ve "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" olmak üzere toplam 43 suç kaydı bulunan H.C.C'nin cezaevinde intihar ettiği öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Çaydanlıkla adam döven genç, cezaevinde intihar etti - Son Dakika
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