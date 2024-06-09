Kayseri'de Cinsel Saldırı Şüphelisi Yakalandı

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Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen cinsel saldırı olayının şüphelisi, polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Develi'de meydana gelen cinsel saldırı olayı ile ilgili olarak polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; şüpheli şahsın B.S. (55) olduğu tespit edildi. B.S., düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ