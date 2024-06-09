Kayseri'de Cinsel Saldırı Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de Cinsel Saldırı Şüphelisi Yakalandı

Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen cinsel saldırı olayının şüphelisi, polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu yakalandı. Şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

09.06.2024 10:11
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Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen cinsel saldırı olayının şüphelisi, polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Develi'de meydana gelen cinsel saldırı olayı ile ilgili olarak polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; şüpheli şahsın B.S. (55) olduğu tespit edildi. B.S., düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Develi, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Cinsel Saldırı Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika

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