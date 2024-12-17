Kayseri'de Çocuk Tacizcisine 20 Yıl Hapis İstemli Dava

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O şahsa 20 yıla kadar hapis cezası istemi

Kayseri'de akrabası olan kız çocuğunu taciz eden yabancı uyruklu şahıs hakim karşısına çıkacak

KAYSERİ - Kayseri'de, akrabası olan kız çocuğunu taciz ettikten sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs hakkında dava açıldı. Şüpheli, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 18 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak.

Kayseri'de geçtiğimiz 30 Haziran'da Melikgazi ilçesinde bulunan Eskişehir Bağları bölgesinde Suriye uyruklu I.A., akrabası olan M.A.'ya cinsel tacizde bulundu. Olayın duyulmasının ardından çok sayıda vatandaş sokağa çıkarak eylem yaparken, şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen I.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli I.A. hakkında başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kabul edilen iddianamede, I.A. hakkında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 18 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şahsın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.