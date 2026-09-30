Kayseri'de korkunç iş kazası! Helezon konveyöre sıkışan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kayseri'de korkunç iş kazası! Helezon konveyöre sıkışan işçi hayatını kaybetti

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Kayseri\'de korkunç iş kazası! Helezon konveyöre sıkışan işçi hayatını kaybetti
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir sunta üretim tesisinde gece vardiyasında çalışan 54 yaşındaki Çetin Durmuşali, helezon konveyör makinesine sıkıştı. Ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılan işçi, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir sunta üretim tesisinde gece vardiyasında çalışan 54 yaşındaki Çetin Durmuşali, helezon konveyör makinesine sıkışarak yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, talihsiz işçiyi sıkıştığı yerden çıkardı ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Durmuşali’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

GECE VARDİYASINDA FECİ KAZA

Olay, Melikgazi ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi 20. Cadde üzerinde bulunan sunta üretim tesisinde meydana geldi. Gece vardiyasında çalışan Çetin Durmuşali, henüz belirlenemeyen nedenle tesisteki helezon konveyör makinesine düştü.

Makineye sıkışan işçi için çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri'de korkunç iş kazası! Helezon konveyöre sıkışan işçi hayatını kaybetti

EKİPLER ÇIKARDI AMA KURTARILAMADI

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu makineye sıkıştığı yerden çıkarılan Durmuşali’ye sağlık ekipleri müdahale etti. Ancak yapılan kontrolde 54 yaşındaki işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kayseri'de korkunç iş kazası! Helezon konveyöre sıkışan işçi hayatını kaybetti

Durmuşali’nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Feci iş kazasının ardından jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Durmuşali’nin ölümüne neden olan kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Melikgaziİş Kazası3. SayfaKayseriGüncelKazaSon Dakika

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