Kayseri'de Gerçekleştirilen Deprem Tatbikatı Gerçeğini Aratmıyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kayseri'de Gerçekleştirilen Deprem Tatbikatı Gerçeğini Aratmıyor

Kayseri\'de Gerçekleştirilen Deprem Tatbikatı Gerçeğini Aratmıyor

Kayseri Talas'ta AFAD koordinasyonunda yapılan deprem tatbikatı, 45 araç ve 286 personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Senaryo gereği yıkılan binalar altında kalan vatandaşların kurtarılması amacıyla yapılan tatbikat, ekipler arası koordinasyon ve intikal sürelerinin ölçülmesi açısından önemli bir deneyim sağladı.

04.12.2024 16:32  Güncelleme: 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde gerçekleştirilen ve 45 araç ile 286 personelin katıldığı deprem tatbikatı gerçeği aratmadı.

Talas ilçesine bağlı Harman Mahallesi'nde bulunan kentsel dönüşüm alanında AFAD koordinesinde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak binaların yıkıldığı, enkaz altında vatandaşların kaldığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, yıkılan binalardan çıkan vatandaşlar da yardım çağrısında bulundu. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, enkaz altında yaralı olan vatandaşları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Gerçeğini aratmayan tatbikat havadan görüntülendi. Öte yandan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de envanterlerine yeni kattığı enkaz canlı görüntüleme cihazını tatbikatta kullandı.

"Daha güçlü bir Türkiye için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz"

Tatbikat hakkında bilgiler veren İl AFAD Müdürü Rifat Genç, "Bu tatbikatı yapmamızdaki amaç habersiz bir tatbikat gerçekleştirerek, ekiplerimizin intikal sürelerini ölçmek, kurumlar arasındaki koordinasyonu daha iyi sağlayabilmek adına bugün tamamıyla habersiz bir tatbikat gerçekleştirdik. Zamanını 112 Çağrı Merkezini arayarak haber verdik ve bu habersiz tatbikatımızı AFAD koordinasyonunda jandarma, emniyet, itfaiye daire başkanlığı, Büyükşehir Belediyemiz, Talas Belediyemiz, sivil toplum kuruluşlarımız, Jandarma Arama Kurtarmamız ve diğer kamu kurum kuruluşlarıyla birlikte icra etmeye başladık. Toplam şu an için 45 araç, 286 personel görev alıyor. Tabii ki bu senaryonun bir ayağı da bugün yapacağımız habersiz tatbikatın bir ayağı da Erciyes Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek. Şu an orada da hasta nakilleri, buradan çıkan afetzedelerin nakilleri gerçekleştiriliyor. Senaryoyla birlikte hastaneye diğer ağır hasar almış başka bir hastaneden hastane nakilleri de sağlanıyor ve biz HAP tatbikatıyla yani Hastane Afet Müdahale Planlarının hastane afet planlarıyla birlikte Türkiye Afet Müdahale Planını birlikte işlettiğimiz bir tatbikat icra ediyoruz. Şu ana kadarki sürecimiz çok olumlu ve güzel geçiyor. Bundan sonraki süreçte devam edecek. İnşallah daha iyi, daha güçlü bir Türkiye için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Tatbikatı Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz ve Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de takip etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Deprem Tatbikatı, Yerel Yönetim, Güvenlik, kayseri, 3-sayfa, Sağlık, Deprem, Talas, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Gerçekleştirilen Deprem Tatbikatı Gerçeğini Aratmıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:12 İstanbul’un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu
15:35 Esad’ın askerleri zorda Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar
15:26 Yerlikaya’dan dikkat çeken göçmen açıklaması: Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık Yerlikaya'dan dikkat çeken göçmen açıklaması: Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık
15:13 Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı
15:01 Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan’ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti
22:37 ABD’den korkunç silah hamlesi: Ukrayna’ya verilen füzeler Rusya’nın en derinine isabet edecek ABD'den korkunç silah hamlesi: Ukrayna'ya verilen füzeler Rusya'nın en derinine isabet edecek
22:22 Fikret Orman, milyonların gözü önünde Ahmet Nur Çebi’nin taklidini yaptı Fikret Orman, milyonların gözü önünde Ahmet Nur Çebi'nin taklidini yaptı
22:15 Ebru Baki’nin Canlı Yayında İsim Karışıklığı: ’Fatih Portakal Beni Andı’ Ebru Baki'nin Canlı Yayında İsim Karışıklığı: 'Fatih Portakal Beni Andı'
22:04 Bakanlık sakıncalı ürünler listesini yayınladı: Sumak uygunsuz bulundu Bakanlık sakıncalı ürünler listesini yayınladı: Sumak uygunsuz bulundu
21:35 Turist kadından Türk erkekleri için olay sözler: Gözlerim bayram ediyor Turist kadından Türk erkekleri için olay sözler: Gözlerim bayram ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 17:26:29. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de Gerçekleştirilen Deprem Tatbikatı Gerçeğini Aratmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.