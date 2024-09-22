Kayseri\'de Huzur Operasyonu: 11 Bin Sorgulandı

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Kayseri'de 'huzur' operasyonu: 11 bin şahıs sorgulandı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan 'huzur' operasyonunda; 11 bin 852 şahıs sorgulanırken, 44 aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kentte huzuru sağlama adına çalışmalarını sürdürüyor. Ekipleri tarafından yapılan 'huzur' operasyonunda; 11 bin 852 şahıs ve 3 bin 907 araç sorgulanırken, 119 iş yeri ve 295 park, bahçe kontrol edildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda; çeşitli suçlardan aranan 44 şahıs yakalanırken, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Öte yandan ekipler, 9 şahıstan uyuşturucu madde elde ederken, şahıslar hakkında adli işlem başlattı.