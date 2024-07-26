Kayseri'de Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerdeki Ölü Sayısı 3'e Yükseldi - Son Dakika
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Kayseri'de Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerdeki Ölü Sayısı 3'e Yükseldi

Kayseri-Ankara yolu Kalkancık mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu ölü sayısı 3'e yükseldi. Kazada hayatını kaybeden çiftin, 6 Şubat depremlerinde Gaziantep'teki evlerinin yıkıldığı ve Ankara'ya taşındığı öğrenildi. Kazada yaralanan çiftin çocuklarının ise hastanedeki tedavileri devam ediyor.

26.07.2024 12:00
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Kayseri'de 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükselirken; hayatını kaybeden çiftin 6 Şubat depremlerinde Gaziantep'e evlerinin yıkıldığı ve Ankara'ya taşındıkları öğrenildi.

Kayseri-Ankara yolu Kalkancık mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada; Samet Dağcıoğlu idaresindeki 55 ABV 398 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Faruk Baran idaresindeki 48-TJ-JZ Hollanda plakalı Toyota marka otomobil çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde 55 ABV 398 plakalı otomobilin sürücüsü Samet Dağcıoğlu (35) ve eşi Leman Dağcıoğlu'nun (32) hayatını kaybettiği belirlenirken, otomobilde bulunan çocukları H.C.D. (14), H.D. (5) ağır olmak üzere D.D. (12) ve diğer araç sürücüsü Faruk Baran ile birlikte 4 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, anne ve babanın cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan 48-TJ-JZ Hollanda plakalı otomobilin sürücüsü Faruk Baran da, tedavi altına alındığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan; feci kazada hayatını kaybeden Samet-Leman Dağcıoğlu çiftinin 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde Gaziantep'teki evlerinin yıkıldığı ve depremin ardından Ankara'ya taşındıkları öğrenildi. Kazada yaralanan çiftin çocuklarının ise hastanedeki tedavileri sürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerdeki Ölü Sayısı 3'e Yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerdeki Ölü Sayısı 3'e Yükseldi - Son Dakika
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