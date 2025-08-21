Kayseri'de Otobüs Kazası: Ölü ve Yaralılar Var

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yolcu otobüsü kaza yaptı. Ölü ve yaralılar var.

Edinilen bilgiye göre, Hatay'dan yolca çıkan Ali Osman Ulusoy firmasına ait yolcu otobüsü, İncesu'da kaza yaptı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. - KAYSERİ