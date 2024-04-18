Kayseri'de otopark kavgası kamerada
KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otopark yüzünden çıkan kavgada 1'i bıçakla diğeri darpla olmak üzere 2 kişi yaralanırken, olaya karışan 2 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye ve iddiaya göre, ilçeye bağlı Sivas Caddesi üzerinde meydana gelen olayda; M.Ç. ve K.P. ile henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs arasında otopark yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavga dönüşmesi üzerine M.Ç. bıçakla, K.P. ise darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı dağıtarak, çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kavgada yaralanan M.Ç. ve K.P.'nin olay yerinde ilk müdahalesini yaparak hastaneye kaldırdı. Olaya karışan 2 kişi ise ekipler tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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