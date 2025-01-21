Kayseri\'de özel harekat polisi evinde ölü bulundu

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İYİ Parti\'ye bir şok daha! Belediye başkanları da gemiyi terk etti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 3034. Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana gelen olayda, özel harekat polisi A.M.U., yakınları tarafından tabanca ile vurulmuş halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONUCU BELİRLENECEK

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde A.M.U.'nun hayatını kaybettiği belirlenirken polis ekipleri evde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından A.M.U.'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.