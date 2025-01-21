Kayseri'de özel harekat polisi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Kayseri'de özel harekat polisi evinde ölü bulundu

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, özel harekat polisi A.M.U., evinde tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

21.01.2025 12:52
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 3034. Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana gelen olayda, özel harekat polisi A.M.U., yakınları tarafından tabanca ile vurulmuş halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONUCU BELİRLENECEK

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde A.M.U.'nun hayatını kaybettiği belirlenirken polis ekipleri evde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından A.M.U.'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri\'de özel harekat polisi evinde ölü bulundu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de özel harekat polisi evinde ölü bulundu - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Çelikk:
    Ülke Yazık Ne Olacak Böyle 10 2 Yanıtla
  • kayserili:
    sebebi belli bile degilken herkesin boş yorum yapması çok acı 6 1 Yanıtla
  • Murat Demirtaş:
    Ne varsa bu bitcoindendir milletin evini barkini yıktı 6 1 Yanıtla
  • Aksun Kirdagezen:
    mobbing uğruna kaç fidan toprağa girdi.Borcu vardı,eşiyle arası iyi değildi denip kapattılar üstünü hep. 4 3 Yanıtla
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