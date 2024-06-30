Kayseri'de Polis Ekipleri Tarafından Yakalanan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Kayseri'de Polis Ekipleri Tarafından Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Kayseri\'de Polis Ekipleri Tarafından Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Kayseri'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan F.A. isimli şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıca araç sahibi H.A. hakkında 'ehliyetsiz kişiye araç kullandırmak' suçundan 43 bin 275 TL idari para cezası uygulandı.

30.06.2024 13:38
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Kayseri'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulama sırasında F.A.(36) ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Ekipler tarafından kısa süre sonra yakalanan şahsın ehliyetinin olmadığı ve 'hırsızlık', 'uyuşturucu madde kullanma', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma', 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret' ve '6284 Sayılı Kanun'a Muhalefet' suçlarından kaydı olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen F.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Öte yandan konu ile ilgili olarak araç sahibi H.A. hakkında ise 'ehliyetsiz kişiye araç kullandırmak' suçundan 43 bin 275 TL idari para cezası uygulandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Polis Ekipleri Tarafından Yakalanan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

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