Kayseri\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kayseri- Malatya yolu Ağırnas Kavşağı mevkide meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
