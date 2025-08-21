Kayseri\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kayseri- Malatya yolu Ağırnas Kavşağı mevkide meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ