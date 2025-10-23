Üniversitede kadın cinayeti! Fakülte önünde eski eşini katletti - Son Dakika
Üniversitede kadın cinayeti! Fakülte önünde eski eşini katletti

Üniversitede kadın cinayeti! Fakülte önünde eski eşini katletti
23.10.2025 13:19  Güncelleme: 13:40
Kayseri'de üniversite öğrencisi bir kadın, eski eşi tarafından fakülte önünde pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi önünde yaşanan dehşet, üniversiteyi yasa boğdu. Eski eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan 3 çocuk annesi üniversite öğrencisi Meliha K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Halk Bilimi öğrencisi ve 3 çocuk annesi Meliha K., fakülte önünde eski eşi F.K. ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.K., pompalı tüfekle M.K.'ye okul önünde ateş etti. Vurulan kadın ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Üniversitede kadın cinayeti! Fakülte önünde eski eşini katletti

M.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ERÜ Tıp Fakültesi'ne kaldırılırken, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Üniversitede kadın cinayeti! Fakülte önünde eski eşini katletti

SALDIRGAN KAMPÜSTE YAKALANDI

Olay yerinden kaçan M.K. ise ekipler tarafından kampüs içinde yakalanırken, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da olay yerine gelerek bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ERÜ'DEN AÇIKLAMA

Diğer yandan Erciyes Üniversitesi tarafından öğrenci ve personeline iletilen mesajında, "Değerli öğrencilerimiz ve personelimiz, kampüsümüzde bugün meydana gelen münferit olayın faili, emniyet güçlerimizin hızlı müdahalesiyle kısa sürede yakalanmıştır. Olay, kampüsümüzün genel güvenliğini etkilememektedir. Üniversitemiz gerekli tüm güvenlik önlemlerini titizlikle almıştır. Eğitim-öğretim faaliyetlerimiz planlandığı gibi aksamadan devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Üniversitede kadın cinayeti! Fakülte önünde eski eşini katletti
Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Üniversitede kadın cinayeti! Fakülte önünde eski eşini katletti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ahmet1999:
    okullar sokaklar güvensiz.Bunun vebali devletin.Bir kampüse pompalı ile nasıl giriliyor.Suç makinesi dışarı çıkıyor peşpeşe cinayetler işliyor.Adam 4-5 kişiyi öldürmüş hala dışarda geziyor idam neden yok.Ünivetsitelerde çocuk okutmak çok zor devlet covuklarımıza sahip çıkmalı 17 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Üniversitede kadın cinayeti! Fakülte önünde eski eşini katletti - Son Dakika
