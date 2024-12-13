Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo Ele Geçirildi

3.Sayfa

Murat Kurum\'u daha önce böyle görmediniz

Durdurulan araçtan 1 kilo uyuşturucu çıktı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 1 kilo 7 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince şehre uyuşturucu madde nakledileceği bilgisinin alınması üzerine gerçekleştirilen operasyonda bir araç durduruldu. Durdurulan araçta yapılan narkotik köpeği eşliğinde aramalarda; 3 parça halinde toplam 1 kilo 7 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. geçirilmiştir. Olayla ilgili M.İ. gözaltına alınırken hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Vatandaşlarımızın sağlığı için uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına karşı sürdürdüğümüz mücadele kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.