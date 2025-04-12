Kayseri\'de 11 araçlı zincirleme kaza

Kayseri Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Fatih Mahallesi Gesi Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, yoldaki buzlanmadan dolayı 11 araç birbirine girdi.

2 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı 2 kişi de ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından yolda tuzlama çalışması yapılırken, kazaya karışan araçlarda çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.