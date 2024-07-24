Kayseri'deki Kağıt Fabrikasında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Kayseri'deki Kağıt Fabrikasında Yangın Çıktı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir kağıt fabrikasında çıkan yangının, fabrikanın yanındaki kuru otların alev alması sonucu başladığı belirlendi. Yangına çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi müdahale etti. Dumandan etkilenen 3 kişi tedavi edildi. Fabrikanın bahçesinde bulunan kağıtlara sıçrayan alevler, yangının çıkmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor.

24.07.2024 20:43
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kağıt fabrikasındaki yangına fabrikanın yanındaki kuru otların alev almasının yol açtığı öğrenildi.

Kayseri OSB 12. Cadde üzerinde bulunan bir kağıt fabrikasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen 3 kişi ambulanslarda tedavi edildi.

Ot yangını fabrikaya sıçramış

Fabrikanın yanındaki kuru otlar yanarken alevlerin fabrikanın bahçesinde bulunan kağıtlara sıçradığı ve ardından yangının çıktığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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