Kayseri-İncesu yolunda cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı

Kayseri- İncesu yolunda cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 11 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri-İncesu yolunda meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 33 PB 262 plakalı cezaevi nakil aracı devrildi. Kazada 1'i ağır 11 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde incelemelerde bulundu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
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Kayseri-İncesu yolunda meydana gelen kazada, cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 1'i ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olay yerinde inceleme yapıldı. Soruşturma başlatıldı.
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