Kayseri Komando Birliğinde Vatani Görevini Yapan Asker Yatağında Ölü Bulundu

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Kayseri Komando Birliğinde vatani görevini yapan Samet Tahmaz dağıtım iznine birkaç gün kala yatağında ölü bulundu.

Görele'nin İnanca köyünden bir ay önce vatani görevini yapmak için Kayseri Komando Birliği'ne giden Samet Tahmaz, yemin töreninin ardından dağıtım iznine çıkmaya günler kala hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, içtima için sabah kalkan askerler, Samet Tahmaz'ı yatağında ölü buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Tahmaz'ın kesin ölüm nedeninin otopsiden sonra belirleneceği belirtildi.

Öte yandan, Tahmaz'ın yemin törenine katıldıktan sonra Giresun'daki ailesinin yanına geleceği ve ardından dağıtım olduğu Kıbrıs'taki birliğine gideceği öğrenildi. - GİRESUN