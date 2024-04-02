YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Kayseri Komando Birliğinde Vatani Görevini Yapan Asker Yatağında Ölü Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kayseri Komando Birliğinde Vatani Görevini Yapan Asker Yatağında Ölü Bulundu

Kayseri Komando Birliğinde Vatani Görevini Yapan Asker Yatağında Ölü Bulundu

Görele'nin İnanca köyünden vatani görevini yapmak için Kayseri Komando Birliği'ne giden Samet Tahmaz, yemin töreninin ardından dağıtım iznine çıkmadan önce yatağında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek.

02.04.2024 15:27  Güncelleme: 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Komando Birliğinde vatani görevini yapan Samet Tahmaz dağıtım iznine birkaç gün kala yatağında ölü bulundu.

Görele'nin İnanca köyünden bir ay önce vatani görevini yapmak için Kayseri Komando Birliği'ne giden Samet Tahmaz, yemin töreninin ardından dağıtım iznine çıkmaya günler kala hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, içtima için sabah kalkan askerler, Samet Tahmaz'ı yatağında ölü buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Tahmaz'ın kesin ölüm nedeninin otopsiden sonra belirleneceği belirtildi.

Öte yandan, Tahmaz'ın yemin törenine katıldıktan sonra Giresun'daki ailesinin yanına geleceği ve ardından dağıtım olduğu Kıbrıs'taki birliğine gideceği öğrenildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Komando, Kayseri, Olay, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri Komando Birliğinde Vatani Görevini Yapan Asker Yatağında Ölü Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:22 Van’da başkanlığın AK Parti’ye geçmesine CHP lideri Özel’den sert tepki Van'da başkanlığın AK Parti'ye geçmesine CHP lideri Özel'den sert tepki
15:07 Van’da başkanlık DEM’den AK Parti’ye geçti, sokaklar savaş alanına döndü Van'da başkanlık DEM'den AK Parti'ye geçti, sokaklar savaş alanına döndü
14:38 Van’da başkanlık DEM Parti’den AK Parti’ye geçti Van'da başkanlık DEM Parti'den AK Parti'ye geçti
14:11 İstanbul’da 16 katlı binada yangın faciası: 15 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı İstanbul'da 16 katlı binada yangın faciası: 15 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı
10:47 31 Mart’ın “en“leri İşte AK Parti ve CHP’nin en yüksek oy oranıyla kazandığı belediye başkanlıkları 31 Mart'ın "en"leri! İşte AK Parti ve CHP'nin en yüksek oy oranıyla kazandığı belediye başkanlıkları
15:00 Trabzonspor, Fenerbahçe maçı sonrası suç duyurusunda bulundu Trabzonspor, Fenerbahçe maçı sonrası suç duyurusunda bulundu
14:50 Petek Dinçöz’ün annesi yüz gerdirme ameliyatı oldu Yeni hali kızını solladı Petek Dinçöz'ün annesi yüz gerdirme ameliyatı oldu! Yeni hali kızını solladı
14:43 AK Parti’nin seçimi kaybettiği Sancaktepe’de iftar çadırı neden kapatıldı Belediyeden açıklama var AK Parti'nin seçimi kaybettiği Sancaktepe'de iftar çadırı neden kapatıldı? Belediyeden açıklama var
13:45 Villada bulunan cesette sır perdesi aralandı Her şeyi itiraf etti Villada bulunan cesette sır perdesi aralandı! Her şeyi itiraf etti
13:18 Survivor All Star 2024’te tansiyon yükseliyor: Acun Ilıcalı’dan Yunus Emre’yi sert uyarı Survivor All Star 2024'te tansiyon yükseliyor: Acun Ilıcalı'dan Yunus Emre'yi sert uyarı
13:09 Seçimden sonra AK Partililerin paylaştığı fotoğraf: Nereden nereye Seçimden sonra AK Partililerin paylaştığı fotoğraf: Nereden nereye
12:45 Marmaray’da 15 yaşındaki çocuk intihar etti Marmaray'da 15 yaşındaki çocuk intihar etti
12:33 Baltayı fena taşa vurdu Seçimden zaferle çıkan CHP’liler, Babacan’ın bu videosunu paylaşıyor Baltayı fena taşa vurdu! Seçimden zaferle çıkan CHP'liler, Babacan'ın bu videosunu paylaşıyor
12:21 Bakan Şimşek’ten konut sahiplerine uyarı Bakan Şimşek'ten konut sahiplerine uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2024 15:47:48. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri Komando Birliğinde Vatani Görevini Yapan Asker Yatağında Ölü Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement