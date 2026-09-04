Kayseri OSB'deki tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın 2 saatte söndürüldü - Son Dakika
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Kayseri OSB'deki tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın 2 saatte söndürüldü

Kayseri OSB\'deki tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın 2 saatte söndürüldü
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde Çetinkaya Mensucat tekstil fabrikasının depo kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 2 saatte söndürülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kayseri'de, bir tekstil fabrikasının depo kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu 2 saatte söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde üzerinde faaliyet gösteren Çetinkaya Mensucat isimli tekstil fabrikasının depo kısmında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, Kayseri OSB ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin soğutma çalışmalarıyla birlikte yaklaşık 2 saatte tamamen söndürüldü. Polis ekipleri de fabrikada inceleme yaptı.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Çetinkaya Mensucat, 3. Sayfa, Kayseri, İtfaiye, Olaylar, Güncel, Polis, OSB, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri OSB'deki tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın 2 saatte söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri OSB'deki tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın 2 saatte söndürüldü - Son Dakika
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