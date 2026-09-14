Kayseri Yeşilhisar'da otomobil yayalara çarptı, 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kayseri Yeşilhisar'da otomobil yayalara çarptı, 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Kayseri Yeşilhisar\'da otomobil yayalara çarptı, 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde otomobilin yol kenarında yürüyen yayalara çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerinden kaçan sürücü polis tarafından kısa sürede yakalanırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde otomobilin yayalara çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ovaçiftlik Mahallesi'nde yaşanan kazada, Y.K. (30) idaresindeki 06 BVP 704 plakalı otomobil, yol kenarında yürüyen E.Ş. (21), S.Ş. (17) ve B.Ş.'ye (15) çarptı. Kaza sonrası sürücü olay yerinden kaçarken, bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulanslarla Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan E.Ş. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kaçan sürücü Y.K.'yi kısa sürede yakalarken kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yeşilhisar, 3. Sayfa, Kayseri, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri Yeşilhisar'da otomobil yayalara çarptı, 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Yeşilhisar'da otomobil yayalara çarptı, 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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